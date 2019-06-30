التحالف يسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه جازان وعسير

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الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه جازان.

وفي تصريح لاحق، أكد العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض طائرة ثانية أطلقت باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

إلى دمرت مقاتلات التحالف، اليوم (السبت)، آليات تابعة لجماعة الحوثي في معقلها بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مقاتلات التحالف دكّت مواقع متفرقة في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومثتل عدد من عناصر الحوثيين.

