دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة جديدة لمشاركة الملفات في تحديث Android Q تعرف بFast Share ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة جوجل لجلب ميزة جديدة في تحديث Android Q تحاكي ميزة ابل لمشاركة الملفات AirDrop، على أن تأتي الميزة الجديدة في تحديث الأندوريد بعنوان Fast Share.

تتيح شركة جوجل لمستخدمي منصة الأندوريد لاحقاً مشاركة الملفات بين الهواتف بتجربة سريعة تحاكي ما قدمت ابل في AirDrop، حيث لن تحتاج الميزة الجديدة إلى الإتصال بشبكة الإنترنت في البداية، كما تأتي بنفس التجربة المميزة للمشاركة السريعة في هواتف الأيفون.

وتعتمد ميزة “Fast Share ” الجديدة في عملها على الإتصال بتقنية البلوتوث لمشاركة الملفات بين الأجهزة، على أن تنتقل إلى نقل المحتوى عبر WiFi، حيث يمكن لجهاز المستخدم أن يظهر للجهات الأخرى أو يختار عدم الظهور أيضاً عند نقل الملفات.

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كما تعمل خاصية “Fast Share “من جوجل بنفس التجربة المميزة لميزة AirDrop، حيث سيكون على المستخدم إختيار ملف أو أكثر للمشاركة ومن ثم النقر على مشاركة وإختيار الأجهزة عبر قائمة للأجهزة المرئية، وفي النهاية يمكن النقر على المشاركة أو الإرسال.

وتشير التسريبات إلى أن ميزة “Fast Share “ستتيح للمستخدمين مشاركة الملفات بين هواتف Pixel وأجهزة Chromebooks وأيضاً ساعات الأندوريد الذكية، كما تدعم أيضاً مشاركة الملفات مع هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة جديدة لمشاركة الملفات في تحديث Android Q تعرف بFast Share ظهر على التقنية بلا حدود.