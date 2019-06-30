شكرا لقرائتكم خبر عن "وثائق سرية" تكشف مراقبة قوات تركية التطورات اليومية بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة سرية، أن القوات التركية المنتشرة فى قاعدة عسكرية فى الدوحة تقوم بمراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية فى قطر يوميا، وتبلغ مقر القيادة العسكرية التركية من خلال قناة آمنة، بحسب ما نشره موقع "Nordic Monitor".، بحسب موقع "قناة العربية".

ووفقًا لوثيقة من 4 صفحات، حصلت عليها "Nordic Monitor"، راقبت وحدة القوات البرية التركية المتمركزة فى الدوحة التطورات اليومية فى قطر وأرسلت تقارير إلى تركيا.

وتتضمن الوثيقة، التى تم التوقيع عليها بتاريخ 14 يوليو 2016 بواسطة الرائد مراد عير، وتم اعتمادها من المقدم على تشكان، مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسى فى قطر، إريك شيفالييه، شملت تقديم عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى قطر وتطوير آفاق جديدة للنفط ومدرسة فرنسية فى قطر وحجم التجارة.

كما اشتملت الوثيقة على معلومات بشأن اتفاقية بين جامعة مانشستر متروبوليتان والسلطات القطرية بهدف إيفاد طلاب أكاديمية الشرطة إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية لغوية.

واشتملت الوثيقة أيضا على طلب من الضباط الموفدين إلى قطر من قياداتهم بمقر القيادة الحصول على موافقة من المسؤولين القطريين لمواصلة عمل تأسيس وجود دائم للقوات التركية فى قطر.

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وبالطبع تم الإبلاغ فى سياق الوثيقة عن الروتين اليومى للقوات المتمركزة فى القاعدة التركية مثل التدريبات والاجتماعات. وجرى إرسال التقرير عبر وحدة اتصالات آمنة.

فى وقت إعداد التقرير، بلغ العدد الإجمالى للقوات التركية فى قطر 16 ضابطًا و20 ضابط صف و93 جنديًا. وفى ديسمبر 2017، عززت تركيا وجودها فى القاعدة العسكرية، فيما تعتزم أنقرة إضافة قوات وأصول تابعة للقوات البحرية والجوية إلى القاعدة التركية فى قطر، التى يمكن أن تستوعب حتى 3000 جندي.



إحدى الوثائق