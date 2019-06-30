شكرا لقرائتكم خبر عن بفلوس القطريين.. رئيس وزراء قطر السابق يشترى ربع ممتلكات رجل أعمال بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذخ ونفقات باهظة لمسئولى نظام الحمدين، حيث أفادت صحيفة "صاندى تايمز"، بأن رجل الأعمال البريطانى البارز، ريتشارد كارينج، بصدد إبرام صفقة لبيع 25% من إمبراطوريته التجارية إلى رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم آل ثانى تقدر قيمتها250 مليون دولار ، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن كارينج (71 عاما)، وهو يملك مشاريع فى مجال الأزياء والمطاعم والملاهى الفاخرة، وافق على شروط الصفقة التى تقدر بـ200 مليون جنيه استرليني(أكثر من 250 مليون دولار).

كما تتيح الصفقة، حسب الصحيفة، لبن جاسم إمكانية بيع 25% إضافية من أسهم إمبراطورية كارينج، استنادا إلى أدائها.

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واضطر رجل الأعمال البريطانى لبيع جزء من إمبراطوريته بعد إعادة افتتاح الملهى المغلق Annabel’s الذى كلفه 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة فرصة لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته.