دول «الترويكا» تدعو المجلس العسكري السوداني إلى تجنب العنف تجاه المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم السودان

طالبت دول الترويكا، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، من المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تجنب العنف تجاه المتظاهرين السلميين في عموم السودان.

وأعربت دول الترويكا، في بيان لها نشرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، عن دعمها للمبادرة الإفريقية للانتقال السلمي في السودان، داعية المجلس العسكري إلى احترام حق التعبير للشعب السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الجمعة، الموافقة على المقترح الإثيوبي الإفريقي المشترك مع تحفظات إجرائية على بعض النقاط.

ويسود خلاف بين الجانبين حول ما إذا كان المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان حتى إجراء الانتخابات، سيقوده مدنيون أم الجيش.