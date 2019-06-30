القدس.. إصابة 15 فلسطينيا برصاص الشرطة الإسرائيلية

القدس/ فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365

أصيب 15 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، مساء السبت، في قرية العيساوية، الواقعة شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، منتصف ليلة السبت/الأحد، أن المواجهات التي اندلعت في العيساوية، بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، أسفرت عن إصابة 15 مواطنا.

وأضاف الهلال الأحمر، أنه تم علاج جميع الإصابات "ميدانيا"، دون الحاجة لنقلها للمراكز الطبية أو المشافي.

ولفت البيان، إلى أن "قوات الاحتلال أعاقت عمل سيارات الإسعاف، وقامت بتفتيشها إحداها بشكل دقيق جدا، وذلك خلال أداء الطواقم عملها الإنساني".

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وتأتي تلك الأحداث، عقب قتل القوات الإسرائيلية للشاب محمد سمير عبيد، الخميس، خلال مواجهات في العيساوية، واحتجاز جثمانه.

ورفضت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، الجمعة، طلب عائلة الشهيد عبيد، بتسليم جثمانه، وأمهلت الشرطة الإسرائيلية 48 ساعة، لتحديد موقفها من الطلب.

ونقلت الشرطة الإسرائيلية جثة عبيد، إلى معهد الطبي الشرعي "أبو كبير"، جنوب مدينة تل أبيب.

وادعت الشرطة أن عبيد، قتل بالرصاص بعد إطلاقه ألعابا نارية تجاه عناصرها.

وقال شهود عيان، إن أحد عناصر الشرطة أطلق ثلاث رصاصات على صدر عبيد، من مسافة قريبة جدا بدم بارد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.