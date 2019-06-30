فتح القبول لبرنامج ‎الدبلوم لخريجي الثانوية للبنين في الكليات التقنية اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ‏عن فتح بوابة القبول لبرنامج ‎الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية في الكليات التقنية وفروعها للبنين اليوم (الأحد) 27/10 وحتى 12/11.

ووضعت المؤسسة عدة شروط للتقديم، منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يزيد عمره على 30 عاماً، وألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل على 5 سنوات، وألا يكون مفصولاً من كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.

كما اشترطت المؤسسة أن يكون لدى المتقدم المؤهلات المطلوبة، وهي: الثانوية العامة، وثانوية المعهد العلمي، والمعهد الصناعي الثانوي، والمعهد الثانوي الصناعي، والمعهد الثانوي للمراقبين المهنيين، والمعهد الفني للإلكترونيات، ومعهد البريد الثانوي، وثانوية تحفيظ القرآن، ومعاهد النور للمكفوفين، وثانوية الصم والبكم، والمعهد الثانوي الزراعي والمعهد الثانوي التجاري.

على ألا يكون المتقدم مستمراً في البرنامج التدريبي ذاته المتقدم عليه، وعدم التقدم لبرنامج تدريبي آخر متزامن في الفترة التدريبية ذاتها، مشيرة إلى أن التسجيل مفتوح للموظفين وغير الموظفين.