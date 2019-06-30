ومضة في الدروس الحياتية

صحيفة الخليج الإلكترونية

إن بعد فصول الحرائق التي اوشكت على ابتلعنا على نحو جيد يحدث ما فقدنا الامل بحدوثه، فقد تحولت هذه الحرائق الى بوابة كونية عظيمة اتتنا محملة ببساتين هائلة من الوعي والانتقال لأفضل احتمال في هذه الأرض .. وجدت ان تجارب الحياة تحرقنا لتسلخنا من جلودنا التي امتلت بالشرور والشهوات البشرية .. فقدت حدث لترجعنا الى ما كنا عليه ..

وان في كل مرة يصل الانسان فيها الى الكمال تفتح امامه بوابة جديدة مليئة بالتحديات التي تصقلنا بشكل جيد اكثر لتخرج اسوء ما فينا ثم تعيد ترتيبنا على نحو افضل ..

الأشخاص الذين اعتقدت ان دخلوهم في حياتنا هي اعظم المصائب واقل الحظوظ التي حصلنا عليها لما يتبعهم من اظهار المشكلات الداخلية والتصادم معهم ومحاولة أثبات مالم يجب ان يثبت الى أي كائن بشري .. فهم في حقيقة الامر وجدوا ليطورونا للأفضل عن طريق اكتشاف مكامن دواخلنا السيئة الغير واعيين نحن بها .

وفي الحقيقة الحياة دائما تجعلنا نخضع لرغبتنا المادية التي تمنحنا النشوة المؤقتة وتخدرنا .. ولكن في الجانب الاخر هناك معادلة دائما توشك على تدمير هذه المتعة وتوجه انتباهنا الى ما هوا اسمى من ذلك ..

فلذلك نحن مستعدون بشكل جيدا جداً لمحاربة هذه التحديات والدروس العظيمة التي تحاول ان توصلنا الى حقيقتنا وهي الاتصال بأرواحنا ،ان النفس البشرية معتادة على التجنيد لرد المكائد بكل عدوانية ، ولكنها غيره مجنده لاستقبال ما يطورها ويصقلها بحب وسلام ..

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لذلك نتطور عن طريق الألم والدراما لأننا متأهبون دائما على هذا النحو في استقبالنا للدروس التي تمنحنا إياها الحياة .

بقلم

خديجة الصامطي

@khadija791