ولي_العهد: #اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين

الخليج - واس

عقد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، اجتماعاً مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وعبر آبي عن شكره لولي العهد على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مبدياً استعداد حكومته للتعاون في سبيل انجاح أعمال القمة القادمة التي ستستضيفها المملكة.

وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

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من جانبه، أكد ولي العهد أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتعد اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين، مبيناً أن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وشكر ولي العهد، رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال: “سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م في المملكة”، ثم جرى جرى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، ومن ثم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع؛ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري.