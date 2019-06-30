تعرف على حالة #الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 34 كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.