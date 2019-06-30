المجلس العسكري السوداني يصدر بيانًا بشأن «مليونية 30 يونيو»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، بيانا يحمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن أي أضرار مادية أو بشرية جراء المسيرة المليونية المزمع انطلاقها، الأحد.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا): «لقد أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مسيرة 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي، بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك».

وأضاف البيان: «لقد بذل المجلس العسكري الانتقالي كل ما في وسعه لدرء الفتن، وحفظ الأمن، والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة».

ويأتي هذا التحذير قبل مسيرة مليونية (30 يونيو) التي دعا إليها تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في محاولة لاستئناف ضغط الشارع على المجلس العسكري، ولمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

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وفي هذا السياق، طالبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) المجلس العسكري الانتقالي بالسماح بالاحتجاجات السلمية، وتجنب استخدام القوة.

وكان المجلس أعلن، الجمعة، أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويفترض أن تحدد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري طبيعة الفترة الانتقالية في السودان.

وقد توقفت المفاوضات، مايو الماضي، في وقت تؤدي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها، وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي، وصياغة «وثيقة مشتركة» مع الاتحاد الأفريقي.