هكذا يساعد ويندوز وماك مرضى عمى الألوان

يجد مرضى عمى الألوان صعوبة بالغة في التعامل مع شاشات الحواسيب، لذا تقدم أنظمة التشغيل ويندوز وماك بعض الإعدادات لمواجهة هذه المشكلة.

ويقدم ويندوز 10 فلاتر لونية خاصةً للذين يعانون من ضعف رؤية ألوان الأحمر، والأخضر، والأزرق.

وتوجد الخيارات الضرورية في قائمة الإعدادات تحت بند (Ease of Access) و(Color filters). كما يوجد أيضاً وضع لتدرج الرمادي.

أما مستخدمو أجهزة ماك، فيمكنهم تفعيل درجات الرمادي عبر الإعدادات (System Preferences)، ثم (Accessibility)، ثم (Display).

وإلى جانب الخيار (Use grayscale) يوجد أيضاً خيار(Invert colors)، والذي يتيح بعض التحسينات لضعاف البصر.