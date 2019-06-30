الإمارات تستضيف فعاليات "اجتماع أبوظبي للمناخ"

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ابوظبي: تنطلق الأحد في العاصمة الإماراتية فعاليات "اجتماع أبوظبي للمناخ" بمشاركة ما يزيد على 1000 مسؤول بينهم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيناقش المجتمعون مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ" التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل.

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ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، بالتعاون بين دولة الإمارات ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للمنظمة.

وتشمل قائمة الشخصيات المشاركة في الاجتماع عددا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا، وعددا من الدول الأكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والتكيف معها.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي في بيان "بالشراكة مع الأمم المتحدة، تستضيف عاصمتنا مناقشات أساسية هامة حول الخطوات التالية التي ينبغي على صناع القرار حول العالم اتخاذها لمواجهة التغير المناخي".