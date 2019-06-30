دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Mate 30 5G في ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر العملاق الصيني في خططها لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Mate 30 لاحقاً هذا العام، حيث تخطط الشركة لإطلاق هاتف Mate 30 5G خلال شهر ديسمبر.

في مؤتمر 5G الذي عقد في روسيا مؤخراً، أكدت هواوي على إستمرار خطط الشركة لإطلاق سلسلة Mate 30 لاحقاً هذا العام، كما حددت شهر ديسمبر لإطلاق هاتف Mate 30 5G.

شاركت شركة هواوي خلال مؤتمر 5G الذي أقيم في روسيا بعض التفاصيل حول إصداراتها المميزة التي تقدم إلى الأسواق لاحقاً هذا العام، وذلك من خلال عرض منزلق كشف عن خطططها لإطلاق هاتف Mate 30 5G في شهر ديسمبر، بينما ينطلق هاتفها القابل للطي Mate X والذي يدعم أيضاً شبكات الجيل الخامس خلال شهر سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أنه وفقاً لهذا الجدول الزمبي لشركة هواوي، فإن العملاق الصيني في طريقها للإعلان عن هواتف Mate 30 التي تدعم شبكات 4G قريباً، مع توقعات أن يعقد مؤتمر Mate 30 خلال شهر نوفمبر وذلك وفقاً لتاريخ هواوي في إطلاق سلسلة Mate.

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من جانب أخر ينطلق Mate X إلى الأسواق في شهر سبتمبر القادم، أي بعد إطلاق هاتف سامسونج Galaxy Fold إلى الأسواق، إلا أن المشاكل التي مرت بها سامسونج مع وحدات المعانية أدت إلى تأخير هواوي لإطلاق هاتفها القابل للطي لإجراء مزيد من الإختبارات لتفادي ظهور مشاكل عند إطلاق الهاتف إلى الأسواق.

يذكر أن هواوي أطلقت بالفعل أول إصداراتها من هواتف 5G وهو هاتف Mate 20 X 5G الذي وصل إلى بعض الأسواق بالفعل كما يتوفر Mate 20 X 5G في السوق الروسي قريباً.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Mate 30 5G في ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.