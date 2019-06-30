شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما للحوثيين بمحافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى من إحباط هجوم لمليشيا الحوثى الانقلابية شمال محافظة الضالع وكبدتهم قتلى وجرحى، وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن عدداً من عناصر مليشيا الحوثى قتلوا فى مواجهات مع الجيش الوطنى، فى مديرية قعطبة شمالى الضالع، عقب محاولتهم التقدم باتجاه منطقة "الزبيريات" فى جبهة "شخب" غربى قعطبة، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من إحباط هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها عدداً من القتلى لا تزال جثثهم متناثرة فى الجبال، وفقاً للمصدر.

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وفى ذات المحافظة، استعادت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة فى جبهة "حجر"، وذلك أثناء توجهها إلى مواقع المليشيا بمنطقة "الريبي".