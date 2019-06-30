شكرا لقرائتكم خبر عن عضو منظمة التحرير الفلسطينية: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهداء عمل إجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، الحملة الإرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم العنيف والمستمر على العيساوية من قبل قوات الاحتلال منذ أيام، والذى أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبناء البلدة وقتل الشاب محمد عبيد بدك بارد.

وأضافت عشراوى في بيان لها، مساء اليوم السبت، "إن احتجاز قوات الاحتلال لجثمان الشهيد هو عمل إجرامي ومجرد من الإنسانية وهو جريمة مدانة أخلاقياً وقانونياً وسياسياً".

وقالت: "هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس دليل إضافي على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأميركية الحالية، التي توفر لقوة الاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق في ارتكاب جرائمها النكراء".