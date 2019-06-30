التهاب العصب السابع من الامراض المزعجة التى تؤثر على شكل الوجه وتسبب الاكتئاب والتوتر، حيث تظهر أعراضه بشكل مفاجئ ، فالعصب السابع هو أحد الاعصاب التى تتحكم فى أعضاء الوجه والمسئول عن تعبير الوجه مثل الابتسامة والبكاء وغيرها من التعبيرات الأخرى، وعند حدوث أى التهاب فى العصب يؤثر على الشكل. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أعراض التهاب العصب السابع هى: أعراض التهاب العصب السابع 1: شلل الوجه واعوجاجه وتدلى الوجه ووجود صعوبة فى التعبير مثل الابتسامة واغلاق العينين . 2:ألم شديد حول الفك وبجانب الأذنين وخصوصا فى الجانب المصاب بالشلل. 3:صداع شديد وعدم القدرة على التركيز. 4:حساسية ضد الضوء والصوت، والشعور الدائم بعدم الحركة. 5:ضعف فى حاسة التذوق ومشاكل فى العين مثل الجفاف. Advertisements وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى لالتهاب العصب السابع وفى الغالب تكون نتيجة الاصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية ومنها . أسباب التهاب العصب السابع 1:الإصابة بفيروس الهربس البسيط، حيث يسبب التقرحات الفموية والهربس التناسلى . 2:ال‘صابة بداء الساركويد مما يسبب التهابا فى أعضاء الجسم. 3:جدرى الماء والحزام النارى ، وهو من الأمراض التى تزيد من الإصابة بالتهاب العصب السابع. 4:مرض النكاف والحصبة الألمانية تسبب التهابا فى الأعصاب وخصوصا العصب السابع. عند ظهور أى من أعراض التهاب العصب السابع لا بد من زيارة الطبيب لتجنب المضاعفات التى قد تؤثر على الوجه،فقد تكون العلاجات عن طريق الكورتيزون والأدوية المضادة للفيروسات، أوعن طريق العلاج الطبيعى والعلاج الكهربائى، وقد يحتاج البعض لعمليات جراحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أعراض التهاب العصب السابع وطرق علاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.