تعرف على طريقة علاج الامساك المزمن

الإمساك المزمن هو عدم التبرز بشكل متكرر أو صعوبة إخراج البراز وقد يستمر الأمر لعدة أسابيع مما يصاحبه الكثير من المشاكل الصحية التى قد تطلب تدخلا طبيا، والإمساك حالة شائعة كثيرا ولكنه قد يكون حالة مرضية مزمنة تؤثرعلى القيام بالمهام اليومية، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

أعراض الإصابة بالإمساك المزمن

- التبرز لأقل من ثلاث مرات أسبوعيًا.

- المعاناة والبراز المتكتل أو الصلب.

- الحزق عند التبرز.

- الشعور كما لو كان هناك انسداد فى المستقيم الذى يمنع التبرز.

- الشعور كما لو أنك لا تستطيع إخراج البراز من المستقيم.

أسباب الإصابة بالإمساك المزمن

يحدث الإمساك بشكل شائع عندما تتحرك الفضلات أو البراز ببطء شديد خلال الجهاز الهضمى أو عند عدم القدرة على التخلص منها بشكل فعال من خلال المستقيم، مما قد يجعل البراز يصبح صلبًا وجافًا، وهناك عده أسباب لذلك منها:

- انسداد القولون أو المستقيم.

قد يتسبب انسداد القولون أو المستقيم فى إبطاء حركة البراز أو منعها تتضمن الأسباب ما يلى:

- شق شرجى.

- انسداد الأمعاء.

- سرطان القولون.

- سرطان آخر بالبطن يضغط على القولون.

- سرطان المستقيم.

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- انتفاخ المستقيم خلال الجدار الخلفى للمهبل.

- مشاكل بالأعصاب المحيطة بالقولون والمستقيم.

- مرض السكر.

- زيادة نشاط الغدة الدرقية.

- الحمل.

طرق علاج الإمساك المزمن

يمكن أن يساعدك ما يلى فى تجنب الإصابة بالإمساك المزمن:

- أضف الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائى مثل الفاصوليا، والخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والنخالة.

- تناول كميات أقل من الأطعمة التى تحتوى على كميات قليلة من الألياف مثل الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان، واللحوم.

- اشرب الكثير من السوائل.

- حافظ على نشاطك قدر الإمكان وحاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- حاول البعد عن الضغط النفسى والمشاكل النفسية.

- لا تتجاهل الحاجة الشديدة إلى التبرز.

- حاول إنشاء جدول منتظم لأوقات التبرز، وخاصة بعد تناول وجبة طعام.

- تأكد من أن الأطفال الذين بدأوا فى تناول الأطعمة الصلبة يتناولون الكثير من الألياف فى نظامهم الغذائى.