شكرا لقرائتكم البخاري يؤكد على رسالة السعودية في الحفاظ على أمن لبنان والحواط يشكر مملكة الخير على دعمها المتواصل للبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 21:30

أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري على "رسالة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وازدهاره، ونتمنى ان يحافظ على مؤسساته ومكتسباته السياسية حفاظا على الانسان اللبناني".



استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في مكتبه في جبيل، السفير البخاري، في حضور رئيس بلدية المدينة وسام زعرور، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة.

ورحب الحواط بالسفير السعودي "في مدينة جبيل بين أهله ومحبيه بوجود رئيس البلدية، لنؤكد على عمق العلاقة بين لبنان ومملكة الخير، المملكة العربية السعودية، التي لم تقدم للبنان وللبنانيين إلا كل الخير والدعم سواء من خلال استقبالها لعدد كبير من المستثمرين اللبنانيين على أرضها، أو أيضا العدد الكبير من اللبنانين العاملين في المملكة، وهذا كله يؤكد حرص المملكة على الشعب اللبناني".

أضاف: "المملكة العربية السعودية كانت دائما الى جانب الدولة والشرعية اللبنانية منذ اتفاق الطائف والمصالحة الوطنية ومن ثم اعادة اعمار لبنان ودعم الجيش اللبناني، اضافة الى الهبة المالية التي وضعتها في مصرف لبنان، فهذا كله يجسد ويؤكد على دور مملكة الخير في دعم المجتمع اللبناني".

وتابع: "اليوم نستقبل السفير البخاري لنقول له ان هذه المدينة عزيزة على قلوب السعوديين ونأمل ان تكون محطة اساسية للسواح السعوديين فيقومون بزيارتها دائما، فلبنان هو وطنهم الثاني، وكذلك مدينة جبيل التي تتميز بكافة المواصفات السياحية سواء دينية او ثقافية او تاريخية او بيئية، هي قادرة على استقبال الاخ والصديق السعودي والعربي افضل استقبال في كل القطاعات والميادين".

وأمل ان "يكون صيف هذا العام جيدا جدا، وان تستمر العلاقة الاخوية بين لبنان والسعودية على أفضل ما يرام بوجود السفير البخاري الذي يحب لبنان واللبنانيين ويهتم بأمور هذا الوطن، تماما كما يهتم اللبنانيون بأمور المملكة وابنائها، والى المزيد من التعاون لما فيه مصلحة لبنان والمملكة".

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البخاري: نأمل ان يكون لـ" جبيل" الحصة الكبرى من السواح السعوديين

بدوره شكر البخاري الحواط وزعرور "على هذا الاستقبال"، وقال: "مدينة جبيل مدينة عريقة تاريخيا منذ آلاف السنين، تصالحت فيها كل الحضارات من الفينيقية الى الرومانية والعربية والبيزنطية، لذلك نرى انعكاس هذا الواقع الذي يتم التعايش فيه في هذه المدينة التي تحمل اسمى قيم لبنان الرسالة".

وأضاف: "نقوم بهذه الزيارة الميدانية للمدينة لكي نطلع فيها على المواقع والآثار التاريخية التي أبهرت العالم، لذلك نؤكد من خلال "مبادرة جسور" التي دشنتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان، بالتواصل مع كل مناطق لبنان وكل المكونات اللبنانية على اختلاف طوائفهم".

ووجه "الشكر لأهالي مدينة جبيل الذين يتميزون بالاخلاقيات العالية"، آملا "ان يكون لهذه المدينة الحصة الكبرى من السواح السعوديين والعرب ليتمتعوا بجمالها وعراقتها".

وردا على سؤال عن امكان التعاون بين بلدية جبيل والمملكة العربية السعودية، قال: "لقد تباحثنا في هذا الموضوع مع رئيس البلدية وكان هناك طروحات مشتركة لامكانية التعاون وسوف نعقد لقاءات لاحقة مع المجلس البلدي الذي سيقدم طلبا للتعاون في ما بيننا، على ان نرفعه للسلطات السعودية".

وأكد ردا على سؤال آخر ان "ليس للزيارة مغزى سياسي، بل هي زيارة أخوية تعبر عن تواصلنا"، مذكرا بأن المملكة "دشنت مبادرة جسور وعنوانها التواصل والتأكيد على دور المملكة في هذا الموضوع".

وفي الختام قدم الحواط باسمه وباسم المجلس البلدي هدية للسفير اللبخاري عبارة عن سمكة متحجرة تعود لآلاف السنين. وبدوره قدم له البخاري ميدالية الملك عبد العزيز. بعد ذلك جال البخاري والحواط وزعرور في أرجاء مجمع الرئيس سليمان الرياضي ومتحف الابجدية في مبنى البلدية وقصر المؤتمرات الذي يتم تشييده في جبيل.