شكرا لقرائتكم مقاتلات "التحالف" تدمر مخازن وآليات للحوثيين في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 23:58

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.



وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مقاتلات ااتحالف دكّت مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للمليشيا في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر المليشيا الإرهابية.

ودمرت المقاتلات بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للمليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.