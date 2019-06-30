شكرا لقرائتكم ترامب في سيول يغري كيم بلقاء على حدود الكوريتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 19:05

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل الى سيول اليوم السبت، على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لقاءه في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، معلناً استعداده لدخول أراضي الدولة الستالينية.



ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد 4 أشهر على فشل قمة هانوي التي جمعت الزعيمين، لخلاف حول ملف نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وكتب ترامب على "تويتر" من مدينة أوساكا اليابانية حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: "بعد اجتماعات مهمة، بما في ذلك لقائي الرئيس الصيني شي (جينبينغ)، سأغادر اليابان متجهاً إلى كوريا الجنوبية".

وأضاف: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح، لمجرد مصافحة يده والقول مرحباً(؟)!".

واستدرك لاحقاً أن أي تحضيرات لم تحصل، قائلاً: "فكّرت في ذلك هذا الصباح". لكنه أعلن استعداده لعبور الحدود نحو كوريا الشمالية، إذا التقى كيم في المنطقة المنزوعة السلاح، قائلاً: "بالتأكيد سأفعل. وسأشعر بارتياح لفعل ذلك. لن تكون هناك أي مشكلة لديّ".

وبعد ساعات على تغريداته، وصل ترامب الى قاعدة أوسان جنوب سيول، مشيراً الى أن كيم يتابع حسابه على "تويتر" وتواصل معه "بسرعة" بعد اقتراحه العفوي.

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واعتبرت بيونغيانغ أن العرض "مثير للاهتمام جداً"، مستدركة أنها لم تتلقَ دعوة رسمية بذلك. وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي إن عقد قمة في المنطقة المنزوعة السلاح سيشكل "فرصة جديدة مهمة لتعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتطوير العلاقات الثنائية".

وأفادت سيول بأن ترامب استغلّ لقاءً جانبياً مقتضباً مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال قمة أوساكا، لسؤاله هل قرأ تغريدته.

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، باتت زيارة المنطقة المنزوعة السلاح أمر متعارف عليه بالنسبة الى الرؤساء الأميركيين، منذ زارها رونالد ريغان عام 1983. وحده جورج بوش الأب لم يزرها.

وعام 2018 التقى كيم مون في قرية بانمونجوم في تلك المنطقة، وتصافحا على الخط الفاصل بين الكوريتين.

تقع هذه المنطقة العازلة على بعد عشرات الكيلومترات شمال سيول، ويبلغ عرضها 4 كيلومترات وتمتدّ على 248 كيلومتراً. وتنتشر فيها حواجز مكهربة وحقول ألغام وجدران مضادة للدبابات.

وفي هذا الصدد، تطرّق ترامب إلى خطته لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك، لمنع دخول مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة. وقال في إشارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين: "عندما نتحدث عن جدار، عندما نتحدث عن حدود، هذا ما نسمّيه حدوداً. إن أحداً لا يعبرها".

وحاول ترامب زيارة تلك المنطقة، أثناء زيارته سيول عام 2017. لكنه لم يستطع نتيجة الظروف المناخية.