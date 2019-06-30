شكرا لقرائتكم لواء روسي "قاد" من لندن عملية تسميم سكريبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 19:21

أظهر تحقيق أعدّه موقع "بيلينكات" الاستقصائي وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ضابطاً بارزاً في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، قاد من لندن العام الماضي عملية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية.



وأفاد الموقع بأنه أعدّ مع "بي بي سي" تحقيقاً يتيح له التأكيد أن العملية قادها اللواء في الاستخبارات العسكرية الروسية دنيس سيرغييف. وأضاف أن الأخير كان موجوداً في بريطانيا لدى استهداف سكريبال، وكان أيضاً موجوداً في بلغاريا عام 2005 خلال تسميم تاجر أسلحة محلي أظهر الأعراض ذاتها.

ورصد الموقع و"بي بي سي" تحرّكات سيرغييف والاتصالات الهاتفية التي أجراها أثناء وجوده في لندن، بواسطة جهاز خليوي لم تُسجّل شريحته "لإخفاء أي أثر عادة ما ينجم من استخدام الأرقام العادية".

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وأشارت "بي بي سي" الى أنه استخدم تطبيقات رسائل نصية، مثل "واتساب" و"تلغرام"، للتواصل مع قيادته في موسكو، ومع عميلين روسيين كانا موجودين في سالزبوري، وأوقفتهما الشرطة آنذاك وأكدا أنهما سائحان.

وكتب "بيلينكات" أن "مشاركة لواء تظهر أهمية هذه العملية"، فيما ذكرت الخدمة الروسية لـ "بي بي سي" أن سيرغييف وزوجته دوّنا على أوراق رسمية أن عنوانهما هو أكاديمية أجهزة الاستخبارات العسكرية التي تعتبرها لندن وواشنطن تهديداً لأمن المصالح الغربية في الخارج.

وتابع الموقع أن هذا التحقيق يُظهر كيفية تنسيق عمليات الجهاز في الخارج "عبر ضابط بارز يتواصل مع موسكو وبالكاد يتواصل مع المنفذين اللذين تلقيا تعليماتهما سلفاً"، مضيفاً أنه حصل على "أدلة على عمليات دولية أخرى نفذها الفريق ذاته، ما يُظهر أنه نموذج دائم لعمليات الجهاز".