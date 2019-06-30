شكرا لقرائتكم بوتين: مشاورات مع واشنطن قريباً حول تمديد «ستارت 3» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوساكا (اليابان) - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 18:10

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وواشنطن ستباشران محادثات حول ملف الحدّ من الأسلحة النووية، مستدركاً أن تمديد معاهدة «ستارت 3» لنزع السلاح النووي ليس أكيداً.



وقال في ختام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: «كلّفنا وزيرَينا للشؤون الخارجية بدء مشاورات في هذا الصدد، ولكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد» المعاهدة. ووصف لقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بأنه «جيد وعمليّ جداً».

ويُفترض أن تحلّ «ستارت 3»، التي تعثرت المفاوضات في شأنها قبل سنوات بين واشنطن وموسكو، مكان معاهدات سابقة للحدّ من عدد الصواريخ النووية لدى الجانبين.

والبلدان مرتبطان الآن بمعاهدة «ستارت الجديدة»، المُبرمة عام 2010، والتي تبقي ترسانتَي الرؤوس النووية الروسية والأميركية دون مستواهما خلال الحرب الباردة. لكن مدتها تنتهي عام 2021، ودعا بوتين مرات الولايات المتحدة لمناقشة تمديدها، محذّراً من أن امتناعها عن ذلك سيشكّل خطراً على ملف ضبط الأسلحة.

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وأوقفت موسكو وواشنطن هذه السنة مشاركتهما في «معاهدة القضاء على الصواريخ النووية المتوسطة المدى» (بين 500 و5500 كيلومتر)، في ظل اتهامات متبادلة بانتهاكها.

على صعيد آخر، أثار جلب بوتين كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أُقيمت مساء الجمعة لقادة الدول المشاركة في القمة، تساؤلات استدعت رداً من الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وصُوّر الرئيس الروسي خلال العشاء وهو يشرب من كوبه الخاص، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، فيما استخدم الزعماء حوله فناجين كلاسيكية.

وتساءل بعضهم على مواقع للتواصل الاجتماعي إن كان بوتين يخشى تسميمه.

لكن هذه الصورة ليست الأولى، إذ إن الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي يشبه ذاك الذي استعمله بوتين الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية «خطّ مباشر» على التلفزيون الروسي. وقال بيسكوف إن الرئيس «يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة».