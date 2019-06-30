شكرا لقرائتكم "المسار اللبناني" تحيي المملكة على صمودها وإصرارها على التمسك بالمبادرة العربية للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 18:00

حيّت حركة "المسار اللبناني" "المملكة العربية السعودية الصامدة على موقفها وإصرارها على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أعلنتها من بيروت العام 2002، بالرغم من كل ما تتعرض له المملكة من أجل القضاء على المبادرة وإنهائها والإمساك بالدفة، بعيدا من القرار العربي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، الدفة التي سطا عليها من عمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال إستكمال إجتياح 1982 بحرب المخيمات، وتصفية المقاومة الوطنية، ومنع تنفيذ قرارات طاولة حوار بعبدا 2006 بسحب السلاح من المخيمات، في الوقت الذي تم إيداع العصابات والمطلوبين فيها من أجل إبقاء الصدامات والإمعان بتشويه الفلسطينيين وتحديد مصير عودتهم من جهة، والظهور بشكل الحاضن لمشاكلهم ولقضيتهم شفهيا واعلاميا من جهة أخرى"، مشيرة الى أن "الأمر لم يتوقف عند إستبدال إتفاق 17 ايار(مايو) بقرار مثيل رقمه 1701، ومحاولة التعمية على مقررات المبادرة العربية هو سطو عليها لإستبعاد القرار العربي الذي يبعد الدور الإيراني المتناغم مع الإسرائيلي في المنطقة".



وأضافت في بيان إثر إجتماعها الأسبوعي اليوم (السبت): "إنقضت منذ فترة المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية من أجل البدء بإنتاج ما يبهر المواطن اللبناني، الذي ما إنفك يتفاجأ بالمزيد من الترهيب السلطوي والوعود الرنانة التي لم تعد الجيوب تدمع لها لما اصابها من شح، ومن هنا، لا بد من محاكمة عادلة للسلطويين في الحكم، قبل أن ينتقل التحكيم للشارع، والأسف لم يعد يجدي في ظل الإمعان في ضرب إتفاق الطائف بحجة حقوق المسيحيين، تلك المطية التي يحملها بعض المتسلطين لتكون التعمية المباشرة عن مآرب خارجية لا يتوافق مشروعها الإقليمي المذهبي والقومي مع الإرادة اللبنانية الوطنية، فالإمعان بتثبيت الطائفية بات الهدف وهو ما يخالف الدستور القائل بإلغاء الطائفية السياسية".

ودعت الحركة القيمين الزمنيين والروحيين إلى "إعادة الزمن ثلاثين سنة إلى الوراء، وليتذكروا لماذا كان إتفاق الطائف، ولماذا حتى الآن لم ينفذ، خصوصا وأنه بات الدستور حينها"، وسألت: "ما إذا كنا أمام إنتهاك للدستور بكل تفاصيله، والذي من المفترض أن يكون الحامي له".