شكرا لقرائتكم أميركا تنشر مقاتلات "أف-22" في المنطقة لحفظ "مصالحها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 18:01

نشرت الولايات المتحدة للمرة الأولى مقاتلات شبح من طراز "أف-22" في قطر، في إطار تعزيز وجودها العسكري في الخليج في ظل توتر مع إيران.



وأدرج الجيش الأميركي نشر مقاتلات شبح "أف-22 رابتور" في إطار "الدفاع عن القوات والمصالح الأميركية". وأظهرت صورة موزّعة 5 مقاتلات وهي تحلّق فوق قاعدة "العُديد" الجوية في قطر.

يأتي ذلك بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية فوق مياه الخليج، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط، اتهمت واشنطن طهران بتنفيذها.

ونشرت واشنطن في مياه الخليج الشهر الماضي حاملة طائرات وسفينة هجومية وقاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وصواريخ "باتريوت"، تحسباً لما اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية "تهديداً" إيرانياً محتملاً لقواتها في المنطقة.