قتلى بهجوم "داعشي" في الفيليبين

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محمد عثمان - الرياض - مانيلا - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 16:25

قُتل ثلاثة جنود ومدنيان في الفيليبين، بعد هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو جنوب البلاد.



وقال ناطق باسم الجيش إن الهجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 9 آخرين، فيما قُتل مدنيان. وقال ناطق باسم الجيش إن الهجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 9 آخرين، فيما قُتل مدنيان. وتحدث عن "تفجير" تلاه "تبادل لإطلاق النار"، معتبراً أن الهجوم استهدف "إرباك العمليات الأمنية المكثّفة، بعد تحقيق تقدّم عملياتي أخيراً في المنطقة". ولم يستبعد مسؤول عسكري "احتمال وقوف جماعة أبو سيّاف" وراء العملية. لكن ريتا كاتز، مديرة موقع "سايت" الذي يرصد الجماعات المتشددة، أعلنت أن تنظيم "داعش" تبنّى هجوماً انتحارياً نفذّه اثنان من عناصره.



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