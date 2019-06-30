مقتل 25 عسكرياً أفغانياً في مكمن لـ "طالبان"

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محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 16:24

قُتل 25 عنصراً من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية، في هجوم شنّته حركة "طالبان" شمال البلاد.



وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن الاعتداء حصل في منطقة نهرين في ولاية بغلان، حين تدخل عناصر الميليشيا لإنقاذ جنود حاصرتهم "طالبان". وأضاف: "فيما كانوا في طريقهم لمساعدة الجنود، تعرّضوا لمكمن. قُتل 25 عنصراً في الهجوم". وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن الاعتداء حصل في منطقة نهرين في ولاية بغلان، حين تدخل عناصر الميليشيا لإنقاذ جنود حاصرتهم "طالبان". وأضاف: "فيما كانوا في طريقهم لمساعدة الجنود، تعرّضوا لمكمن. قُتل 25 عنصراً في الهجوم". وتبنّت الحركة الهجوم، علماً أنه يأتي عشية جولة أخرى من المحادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة.



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