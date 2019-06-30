شكرا لقرائتكم ترامب يرى "مشكلة" في صفقة "أس-400"... وأردوغان واثق من استكمالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوساكا (اليابان) - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 29 يونيو 2019 - اخر تحديث في 29 يونيو 2019 / 15:40

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على بلاده، نتيجة شرائها منظومة صواريخ روسية.



وقال خلال مؤتمر صحافي في مدينة أوساكا اليابانية، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين: "سمعنا منه أنه لن يحصل شيء مشابه"، في إشارة إلى العقوبات.

وشدد أردوغان على أن واشنطن وأنقرة "شريكان استراتيجيان"، واستدرك: "لا أحد لديه السلطة للتدخل في السيادة تركية".

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وكرّر أن "الصفقة تمت"، مؤكداً أن موسكو ستسلّم أنقرة صواريخ "أس-400" في النصف الأول من تموز (يوليو) المقبل. وأضاف أن بلاده أجرت محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، للحصول على صواريخ "باتريوت"، مستدركاً أن الكونغرس لم يسمح بالمضيّ في الصفقة.

لكن ترامب أبلغ أردوغان خلال لقائهما أن صفقة الصواريخ الروسية تشكّل "مشكلة"، مضيفاً: "لا شك في ذلك. إنه أمر غير جيد". واستدرك أن تركيا "كانت صديقة لنا. نحن شريك تجاري كبير (بالنسبة إليها)، وسنصبح أكبر".

وأمهلت واشنطن أنقرة حتى نهاية تموز للعدول عن الصفقة، مهددة بطرد طيارين أتراك يتدرّبون في الولايات المتحدة على قيادة مقاتلات "أف-35". كما هددت بإلغاء عقود ممنوحة لشركات تركية، لصنع قطع لتلك المقاتلات، وبإبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة لها.