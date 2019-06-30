- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت، مساء السبت، عقب محاولة عناصر من الحوثيين التقدم باتجاه منطقة الزبيريات في جبهة شخب غرب مديرية قعطبة شمال الضالع".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأشار إلى "استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة تابعة للحوثيين كانت على متن عربة في طريقها إلى مواقع الجماعة في منطقة الريبي بجبهة حجر غرب الضالع".
وأعلنت "أنصار الله"، السبت، استعادة مواقع عسكرية عدة من الجيش اليمني أثر عملية هجومية في مديرية قعطبة شمال الضالع.
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس السبت، اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في بيان بثته قناة العربية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن قوات التحالف اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير بجنوب السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم لـ"أنصار الله" شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.