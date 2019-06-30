دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول Acer Spin 3 نسخة 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم شركة Acer إصدار 2018 من حاسبها المحمول المميز Acer Spin 3، ومثل أي حاسب محمول من مجموعة Spin، يمكن لشاشة هذا الحاسب الدوران حتى زاوية درجة لكي يتم تحويل الجهاز لأوضاع كثيرة بما في ذلك وضع الجهاز اللوحي ووضع الخيمة ووضع عرض الوسائط.

يأتي الحاسب بمجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك الأداء القوي وعمر البطارية الطويل، والأهم من ذلك هو انه الحرارة تظل باردة حتى مع الضغط، كما أن المكبرات الصوتية عالية بشكل جيد.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Acer Spin 3 نسخة 2018:

التصميم

يتميز جهاز Acer Spin 3 بتصميم أنيق ومعتاد، فهو عبارة عن جهاز 2 في 1 مصنع من البلاستيك الفضي مزود بمساكات متينة وقوية. ولكن على الرغم من أن الحاسب يأتي من فئة الـ 14 بوصة، إلا انه مع الأسف يأتي بسماكة 20 ملم ووزن 1.7 كجم وإطارات تقليدية، مما يجعله ثقيل بعض الشيء وغير مناسب لفئة الـ 14 بوصة.

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من الجانب الأيسر، ستجد مقبس للشحن مع منفذ HDMI ومنفذين من نوع USB 3.0. ومن الجانب الأيمن، ستحصل على زر الطاقة، وفتحة قفل Kensington، ومنفذ USB 2.0، وقارئ بطاقة SD، ومقبس لسماعة الرأس/الميكروفون، بالإضافة إلى مؤشرات LED لحالة الشحن وعمر البطارية. ولكن مع الأسف، لا يوجد منفذ Thunderbolt.

الشاشة

يأتي الحاسب بشاشة من نوع IPS بحجم 14 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل، وتتميز شاشة الحاسب بكونها حادة ولكن ليست بالأمثل من ناحية زوايا الرؤية والألوان. وفي الواقع، لا تعتبر شاشة الحاسب مناسبة لأعمال المونتاج، لذا فلا ننصح القيام بذلك.

تصل نسبة السطوع بشاشة الحاسب إلى 240 nits، وهذا من شأنه أن يجعل الإضاءة ضعيفة بعض الشيء خاصةً في النهار أو تحت أشعة الشمس مقارنةً بالحواسب الأخرى. ومع ذلك، تعمل تقنية اللمس بشاشة الحاسب بكل سهولة وسلاسة، لذا فلن تواجه أي مشاكل من هذه الناحية.

لوحة المفاتيح والفارة

لن تواجه أي مشكلة مع لوحة المفاتيح من ناحية الكتابة، ولكنها من الجدير بالذكر أنها نوع الـ Trouble Key، لذا فقد تحتاج إلى التعود عليها مع الوقت. أما عن منطقة الفارة، فهي تدمج بين الزر الأيمن والزر الأيسر معًا، كما أنها تستخدم أيضًا تعريفات الـ Click Pad والتي تعتبر ممتازة من ناحية الاستجابة.

ولكن الأمر الغريب الذي قد تلاحظه مع لوحة المفاتيح هذه، هو انه لا يوجد لها إضاءة خلفية.

الأداء

يوفر الحاسب أداء رائع جدًا وسريع مع المهام اليومية وتصفح الإنترنت وتحرير الصور عبر البرامج الصغيرة وتشغيل الفيديوهات وفتح أكتر من 20 صفحة على الإنترنت وما إلى ذلك، لذا فلن تواجه مشكلة في هذه النقطة.

يعمل الحاسب بواسطة معالج Intel Core i5-8250U وهو مزود بـ 4 أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR4 SDRAM مع 128/256 جيجابايت من ذاكرة SSD أو 1 تيرابايت من ذاكرة HDD.

كما انه يوفر كرت شاشة Intel UHD Graphics 620 GPU والذي يعتبر مناسب إلى حد ما مع الألعاب الصغيرة فقط. وبالتأكيد، يدعم الحاسب المحمول نظام تشغيل Windows 10 Home.

البطارية

تعمل بطارية الحاسب بشكل ممتازة جدًا، فهي توفر 9 ساعات من التشغيل المتواصل، وتعتبر هذه مدة جيدة جدًا مقابل سعر الجهاز.

السعر

يبدأ سعر حاسب Acer Spin 3 (إصدار 2018) من 2100 ريال سعودي وصولًا إلى 2800 ريال سعودي.

هذا الموضوع مراجعة للحاسب المحمول Acer Spin 3 نسخة 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.