شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الباحة» يتمكن من قتل أفعى كوبرا تسببت في وفاة مواطن وإصابة ابنته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة تدخله في حادثة أفعى الكوبرا التي نشرت تفاصيلها “الخليج 365 ” ، حيث فاجأت الأفعى أب وابنته في منزلهما.

وأوضح الدفاع المدني أن الفرق تمكنت من قتل الأفعى من نوع ” كوبرا” بعد لدغها لأب وأبنته في قرية مولغ بمحافظة المندق . ما تسبب في وفاة الأب وإصابة ابنته .

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي :” تمكن مدني المندق من قتل أفعى “كوبرا” داخل منزل أحد المواطنين بعد أن أودت بحياة الأب نسأل الله له الرحمة والمغفرة وإصابة ابنته”

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حيث تمكنت الفرق التي وصلت الموقع من إخراج الثعبان والقضاء عليه ، فيما نُقلت الحالات التي تعرضت للإصابة إلى مستشفى مندق العام من قبل ذويهم قبل وصول الفرق .