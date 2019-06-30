6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019 .. أعرفها !

مع بداية موسم الإجازات الصيفية وانتهاء بعض المطورين من الألعاب الحديثة التى تحدثوا عنها فى المؤتمرات التكنولوجية الكثيرة، هناك قائمة من الألعاب التى عليك الاستعداد لاستقبالها فى النصف الثانى من العام الجارى.

يقدم موقع "بيزنس انسايدر" قائمة الألعاب المنتظرة فى النصف الثانى من العام الجارى كما يلى:

Star Wars Jedi: Fallen Order

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 15 نوفمبر 2019

Apex Legends: Season 2

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 2 يوليو 2019

Luigi's Mansion 3

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ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، ولم يحدد تاريخ لإطلاقها ولكن القائمين عليها يؤكدون أنها ستكون متوفرة خلال النصف الثانى من عام 2019.

DOOM Eternal

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 22 نوفمبر 2019.

The Outer Worlds

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 25 أكتوبر 2019.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، وستكون متاحة خلال شهر نوفمبر 2019.