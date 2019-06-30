شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الليبية : 28 عنصرا بالأمن المركزى بمستشفى غريان تعرضوا للتصفية رميا بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ، اليوم السبت ، أن تقارير الطب الشرعي والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر الأمن المركزي العاملين في مدينة غريان أكدت في غالبيتها تعرضهم للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم كانوا من المكلفين أصلاً بحماية المستشفى ورفضوا الخروج منه حتى تم أسرهم أحياء وتصفيتهم.
وأوضحت وزارة الداخلية الليبية - في بيان نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن تقرير الطب الشرعي ونيابة الزنتان ، أكدا أيضا أن غالبية جثامين عناصر الجيش والأمن المركزي التي تسلموها من غريان عن طريق الهلال الأحمر قد تمت تصفيهم رمياً بالرصاص مع تعرض بعض منهم لتشويه متعمد في الوجه وبعضهم يحمل آثار دهس بالسيارات.
يذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر قد هدد في وقت سابق بالرد القاسي على من قام بتصفية وهدم المنازل في مدينة غريان ، مؤكدا أن هذا العمل لن يمر دون عقاب أو ملاحقة قانونية
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الليبية : 28 عنصرا بالأمن المركزى بمستشفى غريان تعرضوا للتصفية رميا بالرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.