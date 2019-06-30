شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: لن نسمح بوجود أى مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعهد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى بعدم السماح بوجود أى مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الاراضى الليبية، وقال إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.



وقال المسمارى - فى مؤتمر صحفى عقده الليلة - إن الضربات الجوية التى ينفذها الطيران الليبى مستمرة، موضحا أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية فى غريان ومحيط طرابل، وكشف أن القوات كبدت المليشيات الإرهابية خسائر كبيرة فى منطقتى عين زارة ووادى الربيع جنوب شرقى العاصمة طرابلس، موضحا أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين فى غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالى المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابى الجيش فى مستشفيات غريان.

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كما كشف عن وثائق وأدلة تؤكد الوجود والدعم التركى والقطرى للمليشيات الإرهابية فى طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبى لن يتهاون مع هذا التدخل التركى والقطري.