التحالف العربى يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى، اليوم الأحد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية فى عسير جنوب السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح العقيد المالكى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة فى إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أى من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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