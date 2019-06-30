شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن تصفية 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر حدود سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمن العراقية، عن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى أراضى العراق عبر الحدود السورية، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صدر عنها، مساء السبت: "تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين فى الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".
وأضافت خلية الإعلام الأمنى أن هذه العملية "جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أى محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية".
وتعتبر المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق الأكثر هشاشة أمام عمليات تنفذها الخلايا المتبقية من تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذى يحاول عناصره عبورها فى كلا الاتجاهين من حين إلى الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تعلن تصفية 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر حدود سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.