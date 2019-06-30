شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن تصفية 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر حدود سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمن العراقية، عن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى أراضى العراق عبر الحدود السورية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صدر عنها، مساء السبت: "تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين فى الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".

وأضافت خلية الإعلام الأمنى أن هذه العملية "جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أى محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية".

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وتعتبر المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق الأكثر هشاشة أمام عمليات تنفذها الخلايا المتبقية من تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذى يحاول عناصره عبورها فى كلا الاتجاهين من حين إلى الآخر.