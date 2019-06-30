مقتل 3 مدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثى فى الجوف اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ثلاثة مدنيين يمنيين بينهم طفل بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وقال مصدر يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،اليوم السبت، إن المدنيين الثلاثة كانوا على متن دراجة نارية انفجر بها لغم زرعته المليشيات ما أسفر عن مقتلهم.

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