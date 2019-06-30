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وزير الخارجية الإماراتى ونظيره التنزانى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم مع نظيره التنزاني بالاماجامبا كابودي، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في عدد من المجالات.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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