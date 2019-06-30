شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فى جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد تركى المالكى، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان، بحسب الوكالة الرسمية السعودية"واس".



وأوضح العقيد المالكى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة فى إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أى من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.