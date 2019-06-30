شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب السودان لضمان أمنه والمحافظة على استقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالسعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن المملكة (حكومة وشعبًا) تقف إلى جانب الأشقاء السودانيين، وأنها لن تدخر جهداً لتقديم الدعم بجميع أشكاله؛ لضمان أمن السودان والمحافظة على ازدهاره واستقراره.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير السعودي اليوم مع المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا الأوضاع المتعلقة بجمهورية السودان الشقيقة، إلى جانب مناقشة سبل دعم أمن السودان واستقراره.
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