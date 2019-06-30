شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه تم أيضا توقيف 3 تجار مخدرات بكل من ولايات تيبازة (شمال)، والنعامة (شمال غرب) وسوق أهراس (شمال شرق) وضبط 17.4 كيلو جرام من المخدرات و533 قرصا مهلوسا.

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وأشار البيان إلى أن عناصر حرس الحدود أوقفت 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وبشار (جنوب غرب).