تعرف على أسعار تذاكر #حفلات_النماص

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الخليج - حسن القبيسي
أعلنت الشركة المنظمة لحفلات النماص عن أسعار تذاكر #حفلات_النماص التي تقام يومي الخميس والجمعه ؛ وأوضحت الشركة أن سعر درجه الـ VIP تبلغ 400 ريال ، بينما سعر الدرجة الأولى 200 ريال ، والدرجة الثانية 100 ريال ، وبينت أن التذاكر متوفره في السروات مول من الساعة الـ 5 عصراً حتى الـ 10 ليلاً .
وأكدت الشركة المنظمة أنه تم تخصيص أماكن للعائلات .
حفلة يوم الخميس 4 يوليو يحييها الفنان خالد وعبدالرحمن والفنان جابر الكاسر.
حفلة يوم الجمعة 5 يوليو يحييها الفنان رابح صفر والفنان عبادي الجوهر والفنان عايض.
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