صحيفة الخليج الالكترونية توفي رب أسرة يقطن بإحدى قرى مدينة الباحة بعد تعرضه للدغة ثعبان من نوع الكوبرا ، فيما لازالت ابنته بالمستشفى تتلقى العناية المركزة والعلاج بعد تعرضها هي الأخرى للدغة الثعبان. وفاجأ الثعبان الأب وابنته في منزلهما ليقوم بلدغهما ، إلا أن الأب تمكن من قتله قبل نقله إلى المستشفى على وجه السرعة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة نسبة للسُمية العالية لثعبان الكوبرا . Advertisements ويعتبر ثعبان الكوبرا من أكثر أنواع الثعابين خطرا نسبه لسُمه القوي والقاتل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضهما للدغة من #ثعبان_كوبرا.. وفاة أب وإصابة ابنته بـ #الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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