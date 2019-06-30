تعرف على الأمراض التى تصيب الانسان

هناك العديد من الأمراض التى يتعرض للإصابة بها الكثيرون دون علمهم، ولكن الجسم يعطى بعض العلامات والإشارات التى توضح أن هذا الشخص بالفعل يعانى من الإصابة بمرض ما، ومن ضمن هذه العلامات الشعور الدائم بالتعب والإرهاق..

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذه الأمراض التى توضح حقيقة الأمر، وذلك وفقا لموقع "health".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بمرض السكر يعد من أبرز الأمراض التى تشير إلى شعور الشخص بالتعب والإرهاق مع كثرة التبول والدوخة المستمر وعدم التركيز، ولذا عليك الذهاب المباشر للطبيب وإجراء الفحصوات اللازمة للتعرف على حقيقة الأمر.

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نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، والإصابة بالأنيميا تعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالتعب والإرهاق المستمرين، وهذا الأمر يتسبب فى الدوخة والتعب المستمر وعدم القدرة على القيام بأى مجهود بسيط، ولذا عليك إجراء تحليل يوضح هذا الأمر وتناول الأدوية الخاصة به.

كما أوضحت الدراسات الطبية الحديثة إلى أن الإصابة بمشاكل فى الغدة الدرقية تعد من أبرز الأسباب المسببة فى الشعور والإصابة بالهبوط والدوخة والتعب المستمر، ولذا يجب علاج هذا الأمر عن طريق إجراء تحاليل توصح نسبة هرمون الغدة الدرقية، وأيضا الذهاب للطبيب لمعرفة سبل العلاج الجيدة.