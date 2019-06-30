قوات تابعة للحكومة الليبية تستولي على صواريخ من قوات حفتر

وذكرت رويترز أن قوات طرابلس سيطرت يوم الأربعاء على غريان الواقعة جنوبي طرابلس والتي كانت قوات شرق ليبيا تستخدمها قاعدة رئيسية للإمداد في الهجوم على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

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وعرض مسؤولون على الصحفيين أسلحة قالوا إنه تم الاستيلاء عليها ومن بينها صواريخ جافلين المتطورة أمريكية الصنع المضادة للدبابات. كما عرضوا أيضا قذائف مدفعية موجهة بالليزر صينية الصنع وقالوا إنه تم الاستيلاء أيضا على طائرات مسيرة قتالية وأسر نحو 150 فردا.

وقال المحلل الأمني الإسرائيلي عوديد بيركوفيتز الذي يعمل بشركة ماكس للاستشارات إنها المرة الأولى التي تظهر فيها صواريخ جافلين في الصراع في ليبيا.

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وشن حفتر هجومه على طرابلس في الرابع من أبريل نيسان مما فاجأ الأمم المتحدة التي كانت تعد لمؤتمر وطني في محاولة لإنهاء الفوضى التي تعم ليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

ولم يتمكن هجوم الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية في شرق ليبيا، من اجتياز الضواحي الجنوبية لطرابلس.