بعد الهجوم على جازان... هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

وقال سريع، إن "سلاح الطيران المسير عاود الليلة عملياته الهجومية على مطار أبها الدولي قبل قليل بعدد من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية".

وأضاف أن "العملية كانت ناجحة والإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) العميد يحيى سريع، اليوم السبت، أن سلاح الجو المسير شن عدة هجمات بطائرات "قاصف2k" على مطار جازان استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بالمطار.

وقال سريع، إن "العملية على مطار جازان أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف، "قواتنا ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا".

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ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران" من صنعاء باتجاه جازان.

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وأوضح "المالكي" أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية

وتابع: "إننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.