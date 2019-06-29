الجيش السوري "يفتك" بمجموعة متسللة من إرهابيي "العصائب الحمراء" شمال حماة

ونقل مراسل "سبوتنيك" في حماة عن مصدر ميداني قوله: إن مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "العصائب الحمراء" تسللت اليوم السبت إلى منطقة الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي، وحاولت مهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري، موضحاً أن قوات الرصد والاستطلاع تمكنت من كشف تحركات المجموعات الانغماسية المتسللة وأن اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات الجيش لأكثر من ساعتين مع المجموعات المهاجمة وانتهت بمقتل عشرات الإرهابيين وبانسحاب من تبقى منهم إلى مناطق سيطرتهم.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السوري لاحق فلول المجموعات المنهزمة كما شن عدة غارات مستهدفاً مواقع التنظيمات الإرهابية في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى تدمير عدة مقرات تابعة لمسلحي جيش العزة، أبرز حلفاء تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي، وكذلك تدمير عدة منصات لإطلاق الصواريخ، وآليات ومصفحات تركية، بمن فيها من الإرهابيين على أطراف وادي عثمان.

وتابع المصدر بالقول: بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش السوري تحركات معادية للميليشيات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط جنوبي إدلب ما أدى إلى مقتل ٣ من مسلحي هيئة تحرير الشام، موضحاً أن راجمات الصواريخ التابعة للجيش السوري وجهت ضربات دقيقة باتجاه مواقع الإرهابيين على المحور الممتد من قرية النقير شمال بلدة الهبيط إلى قرى الشيخ مصطفى والركايا وترملا وبلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، فيما طالت سلسلة من رمايات المدفعية تجمعات وتحصينات لإرهابيي "النصرة" في عمق مناطق انتشارهم بالريف الجنوبي لإدلب في قريتي مرعيان وبلشون بين بلدتي كفرنبل وأريحا ما أسفر عن تدمير تحصينات وآليات للإرهابيين وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وتشكل "كتائب العصائب الحمراء" القوة الضاربة في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتضم في صفوفها مقاتلين من جنسيات أسيوية وأوروبية وعربية.

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وتعد مجموعات العصائب الحمراء أكبر أقسام قوات النخبة في هيئة تحرير الشام التي يتخذها تنظيم جبهة النصرة واجهة له في إدلب، ويتميز عناصرها بوضع عصائب حمراء اللون "أشرطة حمراء" على رؤوسهم، أسوة بالصحابي أبي دجانة الذي اشتهر تاريخيا بوضع عصابة حمراء يرتديها فتُميّزه في المعارك.

وتم تأسيس "العصائب الحمراء" على يد الإرهابي مصري الجنسية أبو اليقظان المصري الأمير الشرعي العسكري في (إمارة إدلب).

واشتهرت كتائب العصائب الحمراء بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق المدنيين وبحق الأسرى من الجنود السوريين، كما تشتهر بتكفيرها لكل من يعارضها.

وبحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، فقد رعت شركة تدعى "تاكتيكال الملاحم" التي تحاكي شركة (بلاك ووتر إسلامية)، تأسيس وتدريب كتائب العصائب الحمراء.

ويعود تأسيس هذه الشركة إلى مقاتلين جاؤوا من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وغالبيتهم خدموا في القوات الخاصة في بلدانهم، وعملوا في الأراضي السورية برئاسة الإرهابي "أبو سلمان البيلاروسي"، وتقوم هذه الشركة بتدريب معظم التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بما فيها التنظيمات التابعة لتركيا.