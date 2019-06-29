"أنصار الله" تعلن استهداف حظائر طائرات في مطار جازان السعودي

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وقال سريع، إن "العملية على مطار جازان أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".
وأضاف، "قواتنا ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأوضح "المالكي" أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وتابع: "إننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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