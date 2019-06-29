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Sputnik
وقال البيان: "حكومة الوفاق تنفي بشكل قاطع هذه الإشاعات والادعاءات بخصوص وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق".
وتابع: "هذه الإشاعات تأتي ضمن خطة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات، التي تبذلها قوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق في معركتها للدفاع عن العاصمة طرابلس".
وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة دون طيار تركية جنوب طرابلس، أمس الجمعة 28 يونيو، مشيرا إلى أنها حاولت استهداف مواقع قواته.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوفاق الليبية": لا يوجد عسكريين أجانب في المناطق التي نسيطر عليهاا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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