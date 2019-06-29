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وقال أحد المشاركين في التظاهرة (رفض الكشف عن اسمه) في حديث لـ "سبوتنيك": "تجمعنا، نحن المئات من المتظاهرين، مساء اليوم السبت، في ساحة عبد الكريم قاسم، وانطلقنا بشكل سلمي نحو منزل المحافظ للمطالبة بإقالته وتوفير الخدمات وفرص العمل".
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
وشهدت البصرة العام الماضي تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل في عدة مدن بالمحافظة، وقع خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين نتيجة قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية.
وتعتبر البصرة، الواقعة في أقصى جنوب العراق، من أغنى مدن البلاد نفطيا، ويعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنها المنفذ البحري الوحيد بموانئها التجارية المطلة على الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... إصابات واعتقالات بصفوف متظاهرين مطالبين بتحسين الخدمات بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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